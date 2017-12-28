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 Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия
18:08   28 Декабря 2017
Весь мир
1385

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

Поставки мобильных ПЗРК террористам могли идти по каналам в пяти странах. Незалежная в их числе.

Комментируя инцидент в Сирии, когда боевики группировки «Джейш аль-Нухба» (входят в ряды Сирийской свободной армии) сбили самолет L-39 ВВС Сирии из советского ПЗРК «Стрела», спикер МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность существующей угрозой. Дипломат подчеркнула, что у террористов все чаще появляется новое вооружение и задалась вопросом: Откуда боевики его берут?

Инцидент с сирийским самолетом произошел двумя днями ранее в районе Аль-Хамдания провинции Идлиб. Позднее кадры выстрела с земли по воздушной цели появились на видеохостинге Youtube. На них хорошо видно, что террорист целится по самолету именно из комплекса советского производства. Происходит выстрел и через несколько секунд инфракрасная головка самонаведения производства киевского завода «Арсенал» достигает цели. По информации Telegram-канала Directorate 4, пилот успел катапультироваться и выпустить парашют, но его настигли пули боевиков. Ливанское издание Al Masdar News утверждает, что летчика пленили на земле, после чего казнили.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», эксперт по военной тематике Игорь Коротченко в комментарии ИА «Политика Сегодня» рассказал, что главным спонсором сирийских террористов остаются США.

«Учитывая, что существует достаточно тонкая грань между вооруженной оппозицией и террористами, то не исключено, что американское оружие попадает в руки террористов. Это ПЗРК, противотанковые ракетные комплексы и другие системы оружия», - рассуждает он.

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

Говоря о наличии комплексов советского производства у боевиков, собеседник агентства напомнил, что после распада СССР значительная часть арсенала некогда самой многочисленной армии на планете сегодня остается на Украине и в странах бывшего Варшавского договора.

«Не стоит исключать сценарий поставок из этих стран. Также были разграблены оружейные склады в Ливии. Происхождение можно определить по маркировке на пусковом контейнере», - заключил Коротченко.

В октябре 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) сообщал, что США наладили поставки оружия сирийским боевикам через каналы в пяти странах. Это Румыния, Болгария, Чехия, Грузия и Украина. Источник организации утверждал, что Киев использовал предоставленную Вашингтоном логистическую схему для отправки груза. Генштаб Украины выбрал пунктом отправки оружия на Ближний Восток Октябрьский морской порт, расположенный в 25 километрах от города Николаев.

Автор: Марк Павленский
#украина #терроризм #сирия #оружие #поставки #пзрк
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