Взрыв газа произошел в квартире дома в пригороде Екатеринбурга

В поселке Садовый под Екатеринбургом произошел взрыв газа в квартире последнего этажа пятиэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Свердловской области.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Валерия Горелых, информация о пожаре поступила в а пульт полиции в 17:20 по местному времени. Позднее выяснилось, что причиной возгорания стал взрыв газа. Из помещений дома были эвакуированы около 40 человек, среди которых восемь детей и трое инвалидов. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №14.

Полицейские установили личность хозяина квартиры. Им оказался местный житель 1985 года рождения. В момент происшествия он был дома один. Отмечается, что хозяин квартиры получил ожоги третьей степени. Его доставили в ожоговый центр 40-й городской больницы Екатеринбурга.

По одной из версий, ЧП взрыв мог произойти из-за лопнувшего шланга, ведущего к плите. Отрабатываются и другие версии. На настоящий момент специалисты склоняются к тому, что инцидент имел бытовой характер. Данные о погибших и пострадавших, за исключением хозяина квартиры, пока не поступали. В настоящее время правоохранители выясняют, когда и кем в последний раз в данном доме проверялось газовое оборудование.

По данным регионального управления МЧС, пожар в квартире был ликвидирован за 35 минут. К тушению были привлечены 11 человек и четыре единицы спецтехники.