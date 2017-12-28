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18:19   28 Декабря 2017
Весь мир
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Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 28 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 28 декабря

ИА «Политика сегодня» отобрало самые интересные публикации в соцсетях российских политиков и чиновников, опубликованные в четверг, 28 декабря.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал петербуржцев после вчерашнего взрыва в супермаркете «Перекресток». Он сообщил, что в целом переживает за нарастающую угрозу террористической активности в преддверии президентских выборов в стране, а также к приближению чемпионата мира по футболу. Несмотря на высокий уровень работы силовых структур, он убежден в необходимости усиления мер безопасности.

 

 

Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже переживает за родной город. Он предложил запретить камеры хранения в магазинах после теракта в Петербурге. По его мнению, они не спасают от краж, но увеличивают риски: любой «бармалей» может оставить в камере хранения, что угодно.

 

 

Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил официальную позицию президента Владимира Путина о произошедшем вчера взрыве в петербургской супермаркете. Он назвал происшествие терактом.

Председатель комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина поделилась еще одним «вопиющим случаем» гибели ребенка после его изъятия из семьи. Она пообещала сделать все возможное, чтобы обстоятельства трагедии были установлены.

 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении голосования по выбору названия для третьего пересадочного контура в Москве. Победил вариант «Большая кольцевая линия».

 

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал об открытии дорожно-строительной лаборатории контроля качества. Современный инновационный комплекс будет проводить испытания различных дорожных материалов и изделий, применяемых в дорожном строительстве.

 

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась с подписчиками утренним подарком из Авиньона — сердце в цветах российского флага.

Роскомнадзор рассказал в своем официальном аккаунте Twitter о том, что понадобится для составления досье о человеке, используя только открытые источники.

 

Автор: Александра Гегельская
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