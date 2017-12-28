Акула чуть не откусила руку рыбаку, пытавшемуся ее спасти

В США рыбак чуть не лишился руки, когда спасал пойманную им акулу. Видео инцидента было опубликовано на сайте Daily Mail.

На кадрах видно, как рыбак плоскогубцами извлекает из пасти хищника крючок. Акула, которая до этого казалась лежащей «без сознания», внезапно очнулась и попыталась укусить за руку своего спасителя. Лишь благодаря хорошей реакции рыбак вовремя отдернул руку. В итоге в зубах хищника остались только плоскогубцы. Позднее мужчина все-таки смог вынуть крючок, после чего отпустил акулу в море.

Daily Mail уточняет, что инцидент произошел 17 декабря, но в сети видео появилось только сегодня.