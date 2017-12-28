На странице Кадырова в Facebook появился агрегатор авиабилетов

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook занял агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN).

Напомним, руководство соцсети заблокировало Кадырова в Facebook, так как ранее он был внесен в санкционный список Минфином США.

Теперь по адресу facebook.com/rkadyrov95/ находится агрегатор авиабилетов. В частности, предлагается купить «самые дешевые авиабилеты» из Грозного в Москву и из Грозного в Берлин. РИА Новости сообщает, что агрегатор зарегистрирован на ООО «Креол Тревел» из Екатеринбурга.

Страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря. Сам глава Чечни называл блокировку «мышиной возней США» и заверил журналистов, что спокойно к этому относится. Кадыров уже завел новый аккаунт в соцсети Mylistory - российском аналоге Instagram.