Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

МИД России прокомментировал обвинения турецкого лидера в адрес президента Сирии. Тайип Эрдоган назвал своего коллегу террористом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила в четверг в ходе брифинга о том, что подобные заявления не обоснованы. Они не имеют под собой никакой правовой базы, — уточнила она.

По ее словам, одно дело обсуждать ошибки сирийского режима, но другое дело — необоснованно обвинять главу государства в терроризме. Это юридически ошибочно, — уточнила она.

Ранее Эрдоган допустил возможность контактов с сирийскими властями по вопросам противодействия силам самообороны сирийских курдов (Анкара признает их террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана). При этом он подчеркнул, что настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада.