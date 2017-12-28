Госархив подтвердил подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая

Государственный архив России подтвердил подлинность отрывка мемуаров танцовщицы Матильды Кшесинской о беременности от цесаревича Николая. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на директора Госархива Ларису Рогову.

По словам Роговой, журналист из газеты «Московский комсомолец» Александр Добровольский действительно работал с документами фонда под номером 10060, где на хранении находится машинописный вариант с правкой воспоминаний Кшесинской, изданных в 1955 году. В этом варианте действительно имеется фрагмент воспоминаний, который журналист привел в своем материале.

В вычеркнутом фрагменте Кшесинская писала о том, как однажды «вылетела из саней и сильно расшиблась». По ее словам, если бы не это происшествие, то она бы стала матерью. Танцовщица отметила там же, что в последствии говорили, что у нее якобы были дети «от наследника», но это, по ее словам, неправда. Она также выразила сожаление об этом.