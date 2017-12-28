МИД РФ: Послу США вручили документ о невмешательстве РФ и США в дела друг друга

Послу США в РФ Джону Хантсману вручен документ о том, что США систематическим пытаются воздействовать на события в РФ в своих интересах.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что в документе Москва подтверждает готовность обменяться любыми формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и другие внутриполитические процессы.

Мария Захарова сообщила, что положение о взаимном невмешательстве во внутренние дела друг друга было подготовлено для совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге, который прошел в июле 2017 года. Но американцы уклонились от принятия такого документа.