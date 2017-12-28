Медведев отправил в отставку замминистра энергетики Сенттюрина

Заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин освобожден от должности.

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

57-летний Юрий Сентюрин — почетный работник топливно-энергетического комплекса. Занимал должность заместителя министр с ноября 2010 года. Отмечен несколькими наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Сообщается, что причиной отставки является переход Сентюрина на другую работу. В октябре он был избран генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа. С начала января 2018 года Сентюрин будет работать в штаб квартире организации - в столице Катара.