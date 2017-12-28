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17:03   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

Украинский лидер Петр Порошенко во время поездки в Одесскую область заявил, что Украина наконец-то стала энергетически независимым государством.

Президент заметил, что страна много лет «сидела на российской газовой игле», но теперь наконец-то «слезла» с нее. Теперь, заверяет Порошенко, Москва «стучит» Киеву и просит купить газ. Но украинцы отказывают, отвечая, что купят российский газ только тогда, когда он станет «дешевым, честным и некоррумпированным».

 

В России над словами украинского лидера посмеялись. Люди напомнили Порошенко, что основной объем газа в Украину поступает из Словакии, которая сама не располагает достаточным количеством данного энергоресурса для поставок. Следовательно, Киев, вероятнее всего, покупает у Братиславы тот же российский газ. Только с наценкой.

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

Комментаторы уверены, что слова президента Украины являются свидетельством его смирения с решением Стокгольмского арбитражного суда. Порошенко имитирует согласие на покупку газа в России, но, естественно, с оправдательной оговоркой. Только, если газ будет «некоррумпированным и честным».

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

Автор: Юлия Халус
#россия #порошенко #украина #экономика #газ #новости #весь мир #нам стучат
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