«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

Украинский лидер Петр Порошенко во время поездки в Одесскую область заявил, что Украина наконец-то стала энергетически независимым государством.

Президент заметил, что страна много лет «сидела на российской газовой игле», но теперь наконец-то «слезла» с нее. Теперь, заверяет Порошенко, Москва «стучит» Киеву и просит купить газ. Но украинцы отказывают, отвечая, что купят российский газ только тогда, когда он станет «дешевым, честным и некоррумпированным».

Порошенко борется за чистоту российского газа: Они стучат: может возьмёте наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей pic.twitter.com/1a3cjuT2BS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 28, 2017

В России над словами украинского лидера посмеялись. Люди напомнили Порошенко, что основной объем газа в Украину поступает из Словакии, которая сама не располагает достаточным количеством данного энергоресурса для поставок. Следовательно, Киев, вероятнее всего, покупает у Братиславы тот же российский газ. Только с наценкой.

а пока мы будем покупать ваш газ по завышенным ценам через третьи страны???????????? — Anyway (@tak_ili_inache) December 28, 2017

Комментаторы уверены, что слова президента Украины являются свидетельством его смирения с решением Стокгольмского арбитражного суда. Порошенко имитирует согласие на покупку газа в России, но, естественно, с оправдательной оговоркой. Только, если газ будет «некоррумпированным и честным».