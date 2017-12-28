Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу — Захарова

Москва требует от Вашингтона прекратить нарушать международные нормы. В МИД считают, что США не соблюдают договор по открытому небу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала американских коллег заняться деполитизированным поиском решения проблем договора. Об этом она заявила в ходе сегодняшнего брифинга.

По ее словам, на данный момент действия Соединенных Штатов наносят ущерб договору по открытому небу. Стране необходимо выработать другой подход.

Напомним, что договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Согласно его пунктам, участники договора могут совершать полеты вокруг воздушных границ друг друга для контроля военной деятельности.