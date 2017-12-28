МИД назвал условия нормализации отношений России и США

Возврат к обычным отношениям между Москвой и Вашингтоном не представляется возможным до тех пор, пока США не пересмотрят свою «агрессивную линию» в отношении России, в том числе пока не будет возвращена дипсобственность.

Как заявила на брифинге представитель российского дипведомства Мария Захарова, спад в двухсторонних отношениях РФ и США произошел не по вине Москвы, а по вине Вашингтона. «Конечно, business as usual с США действительно невозможен, пока ими не будет пересмотрена агрессивная линия», — сказала она. При этом представитель МИД назвала российскую дипсобственность «украденной».

В начале осени российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа, мотивировавшего это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Москва назвала эти действия недружественным шагом.