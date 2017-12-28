МИД назвал условия нормализации отношений России и США

Мы в соц.сетях:
МИД РФ: Послу США вручили документ о невмешательстве РФ и США в дела друг друга

МИД РФ: Послу США вручили документ о невмешательстве РФ и США в дела друг друга

 Госархив подтвердил подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая

Госархив подтвердил подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая
«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

 Порошенко сообщил, когда Украина может снова покупать газ у России

Порошенко сообщил, когда Украина может снова покупать газ у России
Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу — Захарова

Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу — Захарова

 Захарова считает обстрел баз в Хмеймиме возможной провокацией

Захарова считает обстрел баз в Хмеймиме возможной провокацией
МИД РФ: Послу США вручили документ о невмешательстве РФ и США в дела друг друга

МИД РФ: Послу США вручили документ о невмешательстве РФ и США в дела друг друга

 Госархив подтвердил подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая

Госархив подтвердил подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая
«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

 Порошенко сообщил, когда Украина может снова покупать газ у России

Порошенко сообщил, когда Украина может снова покупать газ у России
Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу — Захарова

Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу — Захарова

 Захарова считает обстрел баз в Хмеймиме возможной провокацией

Захарова считает обстрел баз в Хмеймиме возможной провокацией
16:24   28 Декабря 2017
Россия
53

МИД назвал условия нормализации отношений России и США

МИД назвал условия нормализации отношений России и США

Возврат к обычным отношениям между Москвой и Вашингтоном не представляется возможным до тех пор, пока США не пересмотрят свою «агрессивную линию» в отношении России, в том числе пока не будет возвращена дипсобственность.

Как заявила на брифинге представитель российского дипведомства Мария Захарова, спад в двухсторонних отношениях РФ и США произошел не по вине Москвы, а по вине Вашингтона. «Конечно, business as usual с США действительно невозможен, пока ими не будет пересмотрена агрессивная линия», — сказала она. При этом представитель МИД назвала российскую дипсобственность «украденной».

В начале осени российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа, мотивировавшего это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Москва назвала эти действия недружественным шагом.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #захарова #сша #политика #мид рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев Весь мир
Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев
Военный эксперт убежден, что в распоряжении российских военных уже есть средства космической бомбардировки.
16:12   28 Декабря 2017
1118
Футуролог предупредил о близости исхода из соцсетей людей, уставших жить напоказ Весь мир

Футуролог предупредил о близости исхода из соцсетей людей, уставших жить напоказ

16:04   28 Декабря 2017
783
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах Россия

В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах

14:19   28 Декабря 2017
1485
Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы Россия

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

12:09   28 Декабря 2017
66
Новости smi2.ru
США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть