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16:25   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Порошенко сообщил, когда Украина может снова покупать газ у России

Порошенко сообщил, когда Украина может снова покупать газ у России

Украина может снова начать покупать газ в России, если цены на него будут снижены.

Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко во время своей рабочей поездки в Одесскую область.

 «Они стучат: может возьмете наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный  — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — заявил Порошенко. 

Напомним, сейчас Украина закачивает в хранилища голубое топливо, купленное в Европе. Закупки газа у России Киев прекратил в ноябре 2015 года.

По сообщению «Газпрома», на прошлой неделе Арбитражный суд Стокгольма обязал украинский «Нафтогаз» выплатить российской корпорации два миллиарда долларов за уже поставленный газ, снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, но оставил в силе условие «бери или плати» для четырех миллиардов кубов. Таким образом, Украина с 2018 года обязана закупать газ в России в вышеуказанных объемах.

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #нафтогаз #газпром #весь мир #петр порошенко
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