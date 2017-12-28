МИД РФ увидел угрозу налаживающимся российско-японским отношениям

МИД РФ серьезно обеспокоен разрешением, которое выдало правительство Японии США на размещение в стране американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, этот шаг Токио противоречит приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией. Также он негативно повлияет на общую атмосферу двусторонних отношений, в том числе на переговоры по проблеме мирного договора.

Дипломат подчеркнула, что Москва глубоко сожалеет по этому поводу.