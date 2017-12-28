Намерение участвовать в выборах-2018 выразил 51 субъект — ЦИК

Центризбирком получил уведомления о проведении съездов по выдвижению кандидатов на выборы президента от 21 партии, а также от 30 самовыдвиженцев. Об этом заявила председатель ведомства Элла Памфилова.

Он отметила, что шесть партий уже прошли процедуру регистрации уполномоченных. Пять кандидатов от этих партий уже завели специальные избирательные счета. Один из них — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — уже подал документы на регистрацию.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Официальный старт избирательной кампании состоялся 18 декабря.