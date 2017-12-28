Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Военный эксперт убежден, что в распоряжении российских военных уже есть средства космической бомбардировки.

На вооружение ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в 2020 году могут поступить новые баллистические ракеты, оснащенные гиперзвуковым глайдером. Как стало известно изданию The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США, в ноябре китайские военные провели два тестовых пуска ракет средней дальности DF-17.

Согласно данным американской разведки, в первом случае на ракету установили гиперзвуковой модуль. После отделения основной ступени аппарат пролетел 1 400 километров за 11 минут и поразил учебную цель с точностью до нескольких метров. Подобные боеголовки требуют модернизации большинства современных систем противовоздушной обороны, так как перемещаются со скоростью более 6000 километров в час и маневрируют по непредсказуемой траектории.

Как рассказал в комментарии ИА «Политика Сегодня» военный эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, сегодня разработками гиперзвукового оружия занимаются всего три державы. Это США, Китай и Россия.

«Американцы испытывали дозвуковые летательные аппараты на территории Австралии в ноябре и заявляли, что аппарат смог развить скорость десять махов (приблизительно 3400 метров в секунду у земли– прим. ред.) – говорит эксперт. – На сегодня это рекорд. Китай тоже активно занимается созданием гиперзвукового оружия. Особенность такого оружия заключается в том, что аппарат идет на большой высоте на прямоточном двигателе, который позволяет забирать кислород из атмосферы. Можно сэкономить на топливе».

Российские разработки, как отмечает собеседник агентства, конкурентам не уступают. Это гиперзвуковые блоки «Циркон», которые могут поражать авианосцы на дальности около 400 километров. Для уничтожения авианосной группы, по словам Кнутова, этой дальности вполне хватает. Вдобавок, маневренность гиперзвуковой боеголовки почти не оставляет шансов ее перехватить. Другой вид гиперзвукового оружия Россия создает на базе глайдеров, которые устанавливаются на ракету пятого поколения «Сармат».

«Это ракеты нового поколения, которые придут на смену знаменитой «Сатане». – объясняет Кнутов. – Они используют принцип космической бомбардировки, что не позволяет поразить блоки на подлете к цели в ближнем космосе. По подобным разработкам Россия обгоняет другие страны, так как часть гиперзвуковых блоков уже принимают на вооружение и ставят на реально имеющиеся ракеты».

Военный эксперт убежден в том, что российские противоракетные комплексы С-400 и С-500 способны отразить атаку гиперзвуковых модулей условного противника. Вдобавок, защитой от дозвуковых боеголовок промышленному району российской столицы служит эшелонированная система противоракетной обороны А-235 «Нудоль».