Захарова считает обстрел баз в Хмеймиме возможной провокацией

Речь идет о ракетном обстреле российской авиабазы. Мотивом террористов мог стать срыв Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Это могло быть срежиссированным актом, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила сегодня, 28 декабря, на брифинге.

Российское внешнеполитическое ведомство рассматривает вчерашнюю диверсию как очередное звено в цепи запланированных провокаций с участием радикальной сирийской оппозиции. Эти действия направлены на дестабилизацию обстановки в Сирии и создание препятствий на пути созыва и осуществления переговорного процесса 29–30 января в рамках Конгресса сирийского национального диалога.

Напомним, что накануне около полуночи СМИ сообщили об обстреле российской авиабазы — две ракеты были сбиты комплексом «Панцирь-С1», еще одна ракета не долетела до авиабазы.