Президент Южной Осетии считает, что республика должна быть в составе России

Южная Осетия готова стать республикой в составе РФ. Руководство заявило, что может провести референдум в любое время.

Президент Республики Анатолий Бибилов считает, что Южная Осетия должна быть в составе России. По его словам, «рано или поздно» этот выбор предстоит сделать, поскольку это историческая родина.

Он отметил, что территория уже 80 лет живет самостоятельно, однако на сегодняшний день фактически является Россией. Граждане являются и гражданами России, экономика завязана на российской, заработные платы и госпрограммы финансируются из бюджета страны, пояснил он в беседе с корреспондентом агентства Sputnik Южная Осетия.

Напомним, что Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооруженного конфликта в августе 2008 года.