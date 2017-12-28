В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

Сенатор Цеков повода для гнева не видит. Объясняет, что бизнес просто не обращает внимание на санкции.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины возмущено, что в Крыму, который Киев считает своим, продают автомобили Nissan, Toyota, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Skoda, BMW, Renault, Peugeot, Mitsubishi, Audi и Lexus. Причем продают машины официальные дилерские центры.

« Использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей на временно оккупированной территории Украины нарушает санкционный режим, введенный США, ЕС и другими странами мира против России », - полагают в министерстве и намерены принять меры.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с корресподентом ИА «Политика Сегодня» удивился, что иномарки на российском полуострове являются новостью в Киеве.

«Если нужного автомобиля нет в Крыму, можно купить его за пределами региона, - рассказал он. - Рынок для покупки автомобиля довольно простой, поэтому на Украине с таким же успехом могут возмущаться тем, что в регионе продаются зарубежные продукты питания и товары широкого потребления: одежда, обувь».

Иностранной одеждой в Крыму украинское министерство также недовольно. До этого киевские чиновники негодовали, узнав, что на полуострове работают компании Adidas и Puma. Цеков считает, что Киев может возмущаться сколько угодно, но реальность такова, что отказаться от продажи товаров на полуострове невозможно.

«Что теперь Крым окружать забором и сделать так, чтобы там ничего не продавалось? - разводит руками Цеков. - Это украинская тактика блокады. Представители же других стран смотрят на ситуацию реально и продолжают торговать».

Сам сенатор ездит на автомобиле сына, марки Kia, который был куплен до присоединения Крыма к России.