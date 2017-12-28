МИД РФ: Появление нового оружия у террористов в Сирии вызывает беспокойство

Подпитка террористов в Сирии вооружением не прекращается.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, доказательством тому служит инцидент, произошедший несколько дней назад над северной Хамой, когда боевики из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили самолет сирийских ВВС «Л-39».

«Беспокоит то, что у террористов появляется все новое вооружение, которое позволяет им осуществлять подобные вылазки. Вопрос: откуда террористы берут эти вооружения?», — сказала дипломат.

МИД РФ требует, чтобы все члены международного сообщества выполняли положения резолюции Совбеза ООН по Сирии.