Минфин РФ предложил обложить налогом майнинг

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ведомство предложило обложить налогом майнинг как предпринимательскую деятельность.

По его словам, Минфин относит майнинг к предпринимательской деятельности, которой вправе заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. В зависимости от организационно-правовой формы министерство определит соответствующий вид налогообложения.

Кремль урегулирует рынок криптовалют. Разработали глоссарий и не исключено, что примут закон о коллективных инвестициях. Часть регуляторики внесут в виде поправок в действующее российское законодательство.

Кремль планирует проработать «уровни защищенности участников краудфандинга» и снизить риски, связанные с мошенничеством при осуществлении сделок. Закон повысит объем финансирования малого и среднего бизнеса, а также обезопасит вовлечение денег россиян в реальную экономику. Гражданам РФ предложат механизмы инвестирования в экономику честно добытой с помощью майнинга валюты.