Глава Минкомсвязи назвал сроки отмены роуминга в России

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил журналистам, что роуминг в стране будет отменен в первом полугодии 2018 года. По его словам, ФАС ставила цель завершить эту работу в 2017 году, но затем стало понятно, что сделать это «физически невозможно».

Тем не менее Никофоров выразил уверенность, что в 2018 году удастся решить все вопросы по внутрисетевому и национальному роумингу. Он отметил, что это должно произойти в течение первого-второго квартала.

В августе ФАС предписала операторам так называемой «большой четверки» («Мегафон», «Вымпелком», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при передвижении по стране.