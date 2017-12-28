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15:24   28 Декабря 2017
Россия
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Глава Минкомсвязи назвал сроки отмены роуминга в России

Глава Минкомсвязи назвал сроки отмены роуминга в России

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил журналистам, что роуминг в стране будет отменен в первом полугодии 2018 года. По его словам, ФАС ставила цель завершить эту работу в 2017 году, но затем стало понятно, что сделать это «физически невозможно».

Тем не менее Никофоров выразил уверенность, что в 2018 году удастся решить все вопросы по внутрисетевому и национальному роумингу. Он отметил, что это должно произойти в течение первого-второго квартала.

В августе ФАС предписала операторам так называемой «большой четверки» («Мегафон», «Вымпелком», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при передвижении по стране.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #никифоров #минкомсвязи #общество #роуминг
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