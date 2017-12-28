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15:27   28 Декабря 2017
Россия
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ЦИК разрешил Путину начать предвыборную кампанию

ЦИК разрешил Путину начать предвыборную кампанию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уполномоченных Владимира Путина и разрешила открыть избирательный счет для сбора подписей для поддержки кандидата на президентских выборах в марте 2018 года.

Напомним, 27 декабря Владимир Путин предоставил в ЦИК документы, необходимые для выдвижения.

Ранее в ЦИК сообщали, что решение о регистрации уполномоченных и открытии избирательного счета, как правило, происходит на следующий день после приема документов. Все кандидаты обязаны открыть счет для избирательного фонда в Сбербанке в Оружейном переулке. Именно из средств фонда будет финансироваться изготовление подписных листов, агитматериалов и других работ. К слову, размер фонда не должен превышать 400 млн рублей.

Владимир Путин, который намерен баллотироваться как самовыдвиженец, должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей. 

Разрешение от ЦИК на открытие счета ранее получили уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, журналистка Ксения Собчак, кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский. 

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #предвыборная кампания #цик #общество #выборы2018
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