США должны покинуть Сирию после окончательной ликвидации террористов — Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США должны покинуть территорию сирийского государства после полной ликвидации боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Лаврова удивили слова американского министра обороны Джеймса Мэттиса о намерении Вашингтона остаться в САР до «достижения прогресса в политическом урегулировании». Глава МИД РФ подчеркнул, что подобные высказывания звучат так словно США присвоили себе право определять степень такого прогресса.

«Хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьется нужного ему результата», — добавил Лавров.

Министр иностранных дел РФ объяснил, что Совет Безопасности ООН не только не санкционировал деятельность Вашингтона или коалиции во главе с США,но также сирийское правительство.