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15:06   28 Декабря 2017
Россия
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Рубившие деревья рабочие вывели из себя жителя Химок и он открыл стрельбу

Рубившие деревья рабочие вывели из себя жителя Химок и он открыл стрельбу

В Химках мужчина начал стрелять из ружья, разозлившись на рабочих, спиливавших деревья.

По данным источника ИА «Политика Сегодня» в правоохранительных органах, инцидент случился на перекрестке 2-го дачного и Некрасова. Пострадавших нет, так как мужчина палил из ружья в воздух.

Как сообщают СМИ, причиной такого поведения местного жителя стало упавшее на крышу его дома спиленное дерево. На место происшествия прибыли полицейские, проводится проверка. 

Отмечается, что деревья вырубали под застройку в соответствии с законом. 

Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #происшествия #стрельба #химки
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