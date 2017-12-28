Рубившие деревья рабочие вывели из себя жителя Химок и он открыл стрельбу

В Химках мужчина начал стрелять из ружья, разозлившись на рабочих, спиливавших деревья.

По данным источника ИА «Политика Сегодня» в правоохранительных органах, инцидент случился на перекрестке 2-го дачного и Некрасова. Пострадавших нет, так как мужчина палил из ружья в воздух.

Как сообщают СМИ, причиной такого поведения местного жителя стало упавшее на крышу его дома спиленное дерево. На место происшествия прибыли полицейские, проводится проверка.

Отмечается, что деревья вырубали под застройку в соответствии с законом.