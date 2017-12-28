Пользователям не понравилась новая функция Instagram

Приложение обновилось на днях и уже успело разозлить пользователей. Новая функция отображает дополнительные посты в ленте.

Теперь рекомендованные записи отображаются в основной ленте. То есть посты, которые оценили друзья, теперь появляются в ленте вместе с записями подписок. Благодаря нововведению сервис показывает фото, которые, как правило, оценили друзья пользователя. Разработчики предполагали, что такие публикации могут понравится и владельцу аккаунта.

Соответствующие посты будет отмечены специальным маркером, как, например, рекламные публикации. Instagram пока сохранил возможность временного отключения функции.

Несмотря на это, пользователи всего мира просят отключить эту функцию. Кроме того, они хотят вернуть прежнее ранжирование новостей — в хронологическом порядке.