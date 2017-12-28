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14:49   28 Декабря 2017
Россия
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ВКС РФ всегда были «на хвосте» самолетов коалиции США в Сирии — офицер

ВКС РФ всегда были «на хвосте» самолетов коалиции США в Сирии — офицер

Майор Максим Маколкин в ходе церемонии вручения государственных наград военнослужащим заявил, что самолеты ВКС РФ сталкивались с авиацией международной коалиции во главе с США на территории сирийского государства.

По его словам, самолеты российских воздушно-космических сил встречаясь в воздухе с авиации международной коалиции США всегда оказывались у них, как говорят летчики, «на хвосте».

«Это означает победу в реальном бою», — сказал Маколкин.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. По данным Организации Объединенных Наций, за это время погибли 220 тысяч человек. Урегулировать сирийский конфликт стараются на площадках Астаны и Женевы. С 2014 года Вашингтон ликвидирует в Сирии боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), но без согласия Дамаска.

Москва борется с террористами с сентября 2015 года по запросу сирийских властей. В понедельник, 11 декабря, российский лидер Владимир Путин выступил перед военными на авиабазе Хмеймим и приказал вывести группировки войск РФ из САР после полного разгрома боевиков.

Автор: Олег Королев
#сша #сирия #вкс #коалиция
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