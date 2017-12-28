Росгидромет назвал 2017-й год рекордно теплым

Уходящий 2017-й год побил рекорд прошлого года по температуре, став самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, проанализировав температуру воздуха за 11 месяцев, синоптики сделали вывод, что она была самой высокой за всю историю. А декабрь 2016 года был «существенно холоднее», чем 26 дней нынешнего декабря. Второй рекордно теплый год подряд специалисты объясняют глобальным потеплением.

Роман Вильфанд добавил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается температура воздуха около нуля градусов и небольшой снег.