Места для новых деревьев выберут горожане: «РТ-Инвест» запускает акцию «Зеленый Наро-Фоминск».

В подмосковном Наро-Фоминске 28 декабря стартовала новая экологическая акция от группы компаний «РТ-Инвест», в которой каждый житель сможет выбрать место для высадки дерева, клумбы, газона или любого другого зеленого насаждения.

До 15 апреля 2018 года жители Наро-Фоминска могут оформить заявку на сайте www.greennf.ru, в которой указать конкретный участок, где, по их мнению, требуется озеленение. В середине апреля будет сформирована карта будущих зеленых насаждений. А первые субботники состоятся уже в начале мая.

«Сейчас существует множество инициатив, направленных на озеленение территорий, часто речь идет о парках, садах и других зеленых массивах. Мы хотели сделать проект, где каждый житель мог бы выбрать участок для озеленения по своему усмотрению, именно так мы сможем охватить куда более широкий спектр территорий для благоустройства», - отметил гендиректор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Намнэ, в свою очередь, отметил, что акция – яркий пример городского партнерства, в котором для решения общей цели объединяются усилия предпринимателей и граждан.

Ранее сообщалось, что группа компаний «РТ- Инвест»весной 2018 года намерена высадить 16 га деревьев в Наро-Фоминске. Новые саженцы восполнят вырубленные деревья на участке, где будет построен завод термической переработки отходов в энергию в рамках проекта «Энергия из отходов». Он направлен на улучшение экологической ситуации в стране. Группа компаний «РТ-Инвест» образована в 2012 году при участии госкорпорации «Ростех». Они занимаются прямыми инвестициями в областях передовых индустриальных технологий, в том числе переработки отходов, информационных систем, транспорта, производства стройматериалов. В частности, компания работает над созданием в России комплексной системы обращения с отходами. При этом используются передовые отечественные технологии и опыт ведущих стран мира.