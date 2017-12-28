Мы в соц.сетях:
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
14:22   28 Декабря 2017
Россия
43

Места для новых деревьев выберут горожане: «РТ-Инвест» запускает акцию «Зеленый Наро-Фоминск».

Места для новых деревьев выберут горожане: «РТ-Инвест» запускает акцию «Зеленый Наро-Фоминск».

В подмосковном Наро-Фоминске 28 декабря стартовала новая экологическая акция от группы компаний «РТ-Инвест», в которой каждый житель сможет выбрать место для высадки дерева, клумбы, газона или любого другого зеленого насаждения.

До 15 апреля 2018 года жители Наро-Фоминска могут оформить заявку на сайте www.greennf.ru, в которой указать конкретный участок, где, по их мнению, требуется озеленение. В середине апреля будет сформирована карта будущих зеленых насаждений. А первые субботники состоятся уже в начале мая.

«Сейчас существует множество инициатив, направленных на озеленение территорий, часто речь идет о парках, садах и других зеленых массивах. Мы хотели сделать проект, где каждый житель мог бы выбрать участок для озеленения по своему усмотрению, именно так мы сможем охватить куда более широкий спектр территорий для благоустройства», - отметил гендиректор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Намнэ, в свою очередь, отметил, что акция – яркий пример городского партнерства, в котором для решения общей цели объединяются усилия предпринимателей и граждан.

Места для новых деревьев выберут горожане: «РТ-Инвест» запускает акцию «Зеленый Наро-Фоминск».

Ранее сообщалось, что группа компаний «РТ- Инвест»весной 2018 года намерена высадить 16 га деревьев в Наро-Фоминске. Новые саженцы восполнят вырубленные деревья на участке, где будет построен завод термической переработки отходов в энергию в рамках проекта «Энергия из отходов». Он направлен на улучшение экологической ситуации в стране. Группа компаний «РТ-Инвест» образована в 2012 году при участии госкорпорации «Ростех». Они занимаются прямыми инвестициями в областях передовых индустриальных технологий, в том числе переработки отходов, информационных систем, транспорта, производства стройматериалов. В частности, компания работает над созданием в России комплексной системы обращения с отходами. При этом используются передовые отечественные технологии и опыт ведущих стран мира.

Автор: Мария Владимирова
#ростех #наро-фоминск #рт-инвест
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах Россия
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах
Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.
14:19   28 Декабря 2017
57
Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы Россия

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

12:09   28 Декабря 2017
59
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

21:23   27 Декабря 2017
8345
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2291
Новости smi2.ru
США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть