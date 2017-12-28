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14:37   28 Декабря 2017
Россия
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Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Количество объектов сократилось до 5171. Соответствующий документ подписал столичный мэр.

Глава Москвы Сергей Собянин одобрил изменения в документе. Как уточняет «Газета.Ru», из программы исключили четыре дома. Основанием стало несогласие жителей дома — по закону они имеют право отказаться. Об этом изданию рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, решение было принято на общем собрании жильцов. Выход из программы реновации поддержали более трети собственников и арендаторов домов.

Напомним, что данная программа направлена на расселение и снос в Москве ветхого жилья, построенного в 1957—1968 годах, а также строительство новых домов на освободившейся территории.

Автор: Александра Гегельская
#москва #собянин #программа реновации
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