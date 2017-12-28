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МИД РФ: Послу США вручили документ о невмешательстве РФ и США в дела друг друга

МИД РФ: Послу США вручили документ о невмешательстве РФ и США в дела друг друга

 Госархив подтвердил подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая

Госархив подтвердил подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая
«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

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Захарова считает обстрел баз в Хмеймиме возможной провокацией
15:51   28 Декабря 2017
Весь мир
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В соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге, Путин наградил военных за операцию в Сирии, «маска-невидимка» iPhone X

В соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге, Путин наградил военных за операцию в Сирии, «маска-невидимка» iPhone X

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в среду, 28 декабря.

Взрыв в петербургском супермаркете

Во вторник вечером в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел взрыв. Вскоре после происшествия региональное управление СК РФ объявило о десяти пострадавших. Также отмечалось, что их жизням ничего не угрожает. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о 13 пострадавших, из которых четверо до сих пор находятся в клиниках.

Первые новости о взрыве быстро собрали тысячи просмотров. Большинство пользователей интересовались числом пострадавших. Некоторые обвиняли в происшествии спецслужбы. При этом Песков сегодня заявил, что президент РФ Владимир Путин не считает взрыв в петербургском магазине следствием недоработки спецслужб. Также пользователи делали предположения, является ли данный инцидент терактом, или это покушение на убийство.

В соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге

В соцсетях сегодня: взрыв в ПетербургеВ соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге

Путин наградил военных, служивших в Сирии

Президент РФ Владимир Путин провел церемонию награждения военных, несших службу в Сирии. Шесть человек получили звание Героя России. Среди них - главком ВКС Сергей Суровикин, командовавший российской группировкой в САР. Также вручены ордена Мужества и Святого Георгия, медаль «За отвагу», медаль Суворова. Многие комментарии были эмоциональными.

В соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге

 

В соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге

В соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге

iPhone X превратил японца в невидимку

Огромное внимание пользователей соцсетей привлекла новость о японском разработчике Казуя Ноширо, сумевшем с помощью iPhone X сделать невидимым свое лицо. Хитрость заключается в том, что изображение лицо маскируется под окружающие объекты.

 

 

В соцсетях сегодня: взрыв в ПетербургеВ соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге

Пользователи задаются вопросом: для чего нужно данное изобретение.  

В соцсетях сегодня: взрыв в ПетербургеВ соцсетях сегодня: взрыв в Петербурге

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #соцсети #общество #глас народа
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