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14:55   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Замглавы МЭР Украины: Товарооборот с Россией растет, но мы не партнеры

Замглавы МЭР Украины: Товарооборот с Россией растет, но мы не партнеры

Рост товарооборота можно объяснить тем, что страны-соседи, как правило, являются крупнейшими торговыми партнерами, тут же добавила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

Федеральная таможенная служба (ФТС России) еще в августе текущего года обратила внимание на рост товарооборота с Украиной. В период с января по август 2017 года рост составил 24,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это значит, что Москва и Киев продали друг другу товаров на 7,7 миллиардов долларов.

Тем не менее замглавы МЭР Украины в разговоре с «Европейской правдой» заверила, что Россия и Украина не являются партнерами. РФ — всего лишь страна, с которой Украина торгует. Рост же товарооборота с Москвой можно объяснить тем, что страны-соседи обычно являются крупнейшими торговыми партнерами, перечеркивает свои же слова Микольская.

«Как в РФ есть товары, которые нужны Украине, так и на украинском рынке есть товары, которые нужны РФ», — объясняет экономист.

Замглавы МЭР Украины: Товарооборот с РФ растет, но мы не партнеры

Она также добавляет, что бизнес всегда покупает то, что ему выгодно в данный момент. И в особенности то, что он может купить по низкой цене с наилучшими условиями поставок. Это в очередной раз доказывает, что связи с Россией разрушили искусственно.

Очевидно, что Микольская сама себя загнала в тупик, заявив, что Киев и Москва - не партнеры. Не прошло и минуты, как она сама же и опровергла свои слова. Заявление замглавы украинского МЭР в очередной раз демонстрирует катастрофический уровень «русофобии» на Украине. Украинцы боятся признать Москву партнером, хотя по-другому назвать отношения стран не могут.

Мнение автора может не соответствовать позиции редакции.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #экономика #новости #весь мир #товарооборот
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