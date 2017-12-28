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14:16   28 Декабря 2017
Россия
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Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум

Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум

Глава РФ Владимир Путин поручил провести Петербургский международный юридический форум 15-19 мая 2018 года. Соответствующий документ обнародован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Подготовкой и проведением мероприятия займется Минюст РФ совместно с Управлением делами президента РФ, министерством иностранных дел и администрацией Санкт-Петербурга. Следить за общественным порядком будут Росгвардия и МВД России, а за безопасность самих участников мероприятия ответственны сотрудники ФСБ. 

Участниками мероприятия могут общественные организации, а также федеральные, региональные и муниципальные органы власти. Этот юридический форум учредили в 2011 году и проводят при поддержке Минюста и главы российского государства. Он является одной из ведущих мировых площадок, где обсуждают вопросы, стоящие перед международным юридическим сообществом.

Автор: Анастасия Аои
#путин #форум #петербург
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