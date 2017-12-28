Призывы Навального проверят соответствующие ведомства — Кремль

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не сомневается, что соответствующие ведомства проверят планы Алексея Навального провести акции в преддверии выборов президента.

Журналисты попросили Дмитрия Сергеевича ответить, как Кремль относится к сообщению Алексея Анатольевича о подготовке такой акции. Песков ответил: «Никак». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что правоохранители проверят подобного рода призывы и намерения в соответствии с законодательством страны.

Центральная избирательная комиссия РФ отказала Алексею Навальному в регистрации в качестве самовыдвиженца на президентских выборах 2018 года. В понедельник, 25 декабря, Центризбирком объяснил, что у Алексея Анатольевича есть неснятая судимость, поэтому его не допустили до выборов президента.