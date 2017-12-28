Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Количество автомобилей со спецсигналом в администрации президента РФ увеличено с 22 до 23 единиц.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас, как сообщает ТАСС, больше всего ведомственных машин с «мигалками» — в автопарке ФСБ (207 единиц), затем идет МВД РФ (98 единиц). У высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ - 85 автомобилей. В распоряжении государственной фельдъегерской службы - 60 машин, у Росгвардии — 35, у правительства РФ — 32 единицы. В автопарке Генпрокуратуры может быть 30 автомобилей со спецсигналами, у Минобороны — 20, по 12 машин — у Госдумы и СК РФ. В Совете Федерации — шесть авто, в МИД РФ — четыре. По одной единице имеют Счетная палата, СВР, Главное управление специальных проектов, Управление делами президента, Росфинмониторинг и РАН.