ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

Взрыв прогремел сегодня днем недалеко от мечети на западе афганской столицы. Погибли десятки человек.

Экстремистская группировка «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление боевиков. Об этом пишет РИА Новости.

Взрыв прогремел сегодня утром на западе города. Трагедия унесла жизни 40 человек, 30 человек пострадали. Целью атаки, по данным местных правоохранителей, стало информационное новостное агентство и культурный центр.

Как уточняет заместитель пресс-секретаря МВД Нусрат Рахими, первое взрывное устройство актировал террорист-смертник, позднее сработали две магнитные мины, установленные на здании информагентства.