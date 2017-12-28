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14:19   28 Декабря 2017
Россия
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В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах

В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах

Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.

Саратовская общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, может попасть в список иностранных агентов. Соответствующее требование в Фрунзенский суд города Саратова суд направила районная прокуратура. Если инстанция удовлетворит требование надзорного ведомства, то обществу грозит штраф до полумиллиона рублей, а его координатору Екатерине Рогаткиной – до 300 тысяч. Суд приступит к рассмотрению дела 15 января.

Обратил внимание правоохранительных органов на деятельность организации студент-медик Никита Смирнов, возглавляющий молодежный штаб поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Молодой человек объясняет свой поступок гражданским долгом. О поддержке российских НКО со стороны зарубежных компаний он читал в интернете.

«Это и есть гражданская активность. Если бы вы заподозрили что-то подобное, вы наверняка поступили бы так же!».

Экспертную оценку деятельности общества инвалидов на шести листах изложил преподаватель Саратовской юридической академии, доктор исторических наук Иван Коновалов. ИА «Политика Сегодня» с ним связаться не удалось. На кафедре истории, политологии, социологии и сервиса, где преподает эксперт, корреспонденту сообщили, что он будет доступен после новогодних праздников.

В своем заключении Коновалов пришел к выводу, что общество поддержки диабетиков «формирует предпосылки к дискредитации органов власти» и «передает зарубежным партнерам информацию о так называемых болевых точках региона». Профессор также утверждал, что располагает банковской выпиской, согласно которой в 2014-2016 годах ассоциация получила от российских филиалов иностранных фармацевтических компаний 645,5 тысячи рублей. На эти деньги проводились конференции для пациентов, выставки и спортивные соревнования.

В Госдуме посмеялись над выводами саратовского эксперта об инвалидах-шпионах

Депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Баталина сообщила корреспонденту агентства, что о требованиях прокуратуры к обществу инвалидов слышит впервые и отказалась от комментариев.

Также представляющий в Госдуме интересы жителей Саратовской области, член комитета по охране здоровья Василий Максимов счел странным вывод эксперта о передаче за рубеж информации о болевых точках региона.

«Сахарный диабет? Какая же это болевая точка региона? – рассмеялся депутат. – Это заболевание, которому подвержено все население земного шара».

В Госдуме посмеялись над выводами саратовского эксперта об инвалидах-шпионах

По мнению народного избранника, ситуация с доступом к лекарственным препаратам для больных диабетом в Саратовской области в 2017 году была лучше, чем годом ранее.

«Понимаете, тут существует некие провалы в поставках, связанные с особенностью 44-го федерального закона (о госзакупках – прим. ред.). – объясняет Максимов. – Обычно у нас это бывает в конце, либо в начале года».

Собеседник агентства сообщил, что за минувший год у него на приеме побывали более 800 граждан, и никто из них не жаловался на недостаток лекарственных препаратов для больных диабетом. Большинство указывало на проблемы в организации медицинской помощи. С выводами относительно требований прокуратуры признать саратовское общество инвалидов иностранным агентом Василий Максимов не спешит. Объясняет, что не видел экспертное заключение.

Закон об иностранных агентах вступил в силу в 2012 году. За пять лет в реестр Минюста попали 85 организаций. Суд установил, что они занимались политической деятельностью на зарубежные средства.

Тем временем сам автор жалобы Никита Смирнов жаловаться на больных диабетом передумал. На своей странице «ВКонтакте» он написал, что отзывает заявление и готов помогать обществу, если это будет необходимо: 

«В конце концов, несмотря на все заявления и действия, которые могла совершать данная организация, первично то, что она помогает людям и занимается гуманитарной миссией, поэтому я отзываю своё заявление и готов этой организации всячески помогать, если это будет необходимо».

Автор: Марк Павленский
#диабет #саратов #инвалиды #нко #лекарства #иностранный агент #никита смирнов
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