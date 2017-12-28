Проверить полицейских на детекторе лжи призвали в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призывает проверить сотрудников МВД на детекторе лжи.

Об этом сообщает «Русский Запад».

20 декабря в силу вступил закон об ужесточении ответственности за нелегальную добычу янтаря. Алиханов считает, что необходимо бороться с сотрудниками МВД, вымогающими взятки у янтарщиков-нелегалов.

Глава региона заявил, что сразу после того, как закон вступил в силу, полицейские в Зеленоградском городском округе стали требовать от янтарщиков-нелегалов большей платы. Янтарщики-нелегалы, о которых говорилось ранее, совершают подкопы возле жилого дома, фактически не скрывая этого. Алиханов хочет проверить сотрудников подразделении силового ведомства на «Полиграфе». Он считает необходимым бороться с коррупцией в Зеленоградском городском округе. Глава региона ссылался на позитивную практику применения детектора лжи в правительстве Калининградской области.