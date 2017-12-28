Мы в соц.сетях:
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
13:45   28 Декабря 2017
Россия
50

Каждый пятый гражданин РФ хотел бы получить в Новой год биткоины — опрос Mail.Ru

Каждый пятый гражданин РФ хотел бы получить в Новой год биткоины — опрос Mail.Ru

Специалисты компании Mail.Ru провели предновогодний опрос среди пользователей на предмет, какие подарки они хотели бы получить на Новый год.

Результаты опроса показали, что каждый второй россиянин хотел бы стать обладателем криптовалюты, сообщает «Мир новостей».

При этом 20% опрошенных предпочли бы биткоины.

Также 64% респондентов заявили, что самым желанным подарком для них являются гаджеты. 31% опрошенных хотели бы, чтобы им подарили смартфон. 21% ждут в подарок ноутбук. 10% — умные часы. Однако только 23% респондентов признались, что сами готовы положить под елку смартфоны, 12% - умные часы и 10% - планшеты.

Отмечается, что большая часть россиян собирается приобрести подарки на специализированных интернет-сайтах. Более трети — 34% — граждан готовы потратить на новогодние сюрпризы свыше 20 тысяч рублей. 39% респондентов готовы выложить на подарки не более 20 тысяч рублей.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #mail.ru #новый год #биткоин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах Россия
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах
Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.
14:19   28 Декабря 2017
57
Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы Россия

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

12:09   28 Декабря 2017
59
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

21:23   27 Декабря 2017
8345
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2291
Новости smi2.ru
США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть