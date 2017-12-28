Каждый пятый гражданин РФ хотел бы получить в Новой год биткоины — опрос Mail.Ru

Специалисты компании Mail.Ru провели предновогодний опрос среди пользователей на предмет, какие подарки они хотели бы получить на Новый год.

Результаты опроса показали, что каждый второй россиянин хотел бы стать обладателем криптовалюты, сообщает «Мир новостей».

При этом 20% опрошенных предпочли бы биткоины.

Также 64% респондентов заявили, что самым желанным подарком для них являются гаджеты. 31% опрошенных хотели бы, чтобы им подарили смартфон. 21% ждут в подарок ноутбук. 10% — умные часы. Однако только 23% респондентов признались, что сами готовы положить под елку смартфоны, 12% - умные часы и 10% - планшеты.

Отмечается, что большая часть россиян собирается приобрести подарки на специализированных интернет-сайтах. Более трети — 34% — граждан готовы потратить на новогодние сюрпризы свыше 20 тысяч рублей. 39% респондентов готовы выложить на подарки не более 20 тысяч рублей.