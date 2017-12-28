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13:47   28 Декабря 2017
Россия
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Кадыров стал блогером года

Кадыров стал блогером года

Глава Чечни стал самым цитируемым блогером года. Наибольший индекс цитируемости получили несколько его постов в социальных сетях.

Рамзан Кадыров назван блогером года по версии исследовательской компании «Медиалогия». В частности, его сообщение в Telegram с осуждением видеозаписи избиения мусульманином буддиста стало одним из самых цитируемых и популярных за текущий год. Об этом сообщает телеканал «360».

Еще одной популярной записью в его мессенджере стал комментарий о решении захоронить тело Владимира Ленина и головы наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата. Он назвал эти решения «верными с исторической точки зрения». Высокий рейтинг также набрал пост Кадырова о свадьбе оперного певца Николая Баскова и «Мисс России — 2003» Виктории Лопыревой в Грозном.

Кроме чеченского лидера в соответствующий рейтинг, согласно исследованиям агентства, попал мэр Москвы Сергей Собянин и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Автор: Александра Гегельская
#кадыров #рейтинг #блогер
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