Кадыров стал блогером года

Глава Чечни стал самым цитируемым блогером года. Наибольший индекс цитируемости получили несколько его постов в социальных сетях.

Рамзан Кадыров назван блогером года по версии исследовательской компании «Медиалогия». В частности, его сообщение в Telegram с осуждением видеозаписи избиения мусульманином буддиста стало одним из самых цитируемых и популярных за текущий год. Об этом сообщает телеканал «360».

Еще одной популярной записью в его мессенджере стал комментарий о решении захоронить тело Владимира Ленина и головы наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата. Он назвал эти решения «верными с исторической точки зрения». Высокий рейтинг также набрал пост Кадырова о свадьбе оперного певца Николая Баскова и «Мисс России — 2003» Виктории Лопыревой в Грозном.

Кроме чеченского лидера в соответствующий рейтинг, согласно исследованиям агентства, попал мэр Москвы Сергей Собянин и официальный представитель МИД России Мария Захарова.