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13:48   28 Декабря 2017
Россия
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Экс-директор фабрики «Меньшевик» просил знакомого спрятать его на складе

Экс-директор фабрики «Меньшевик» просил знакомого спрятать его на складе

Выясняются подробности задержания Ильи Аверьянова, экс-директора кондитерской фабрики «Меньшевик», который подозревается в убийстве охранника предприятия.

Как сообщил источник ИА «Политика Сегодня» в правоохранительных органах, после того, как Аверьянов скрылся с территории фабрики, он позвонил своему знакомому, арендующему помещение бывшего склада типографии газеты «Правда» на одноименной улице, и попросил спрятать его на время. К слову, улица Правды находится в противоположной стороне, на другом конце города от фабрики. В поисках злоумышленника задействовали лучших сотрудников МВД и ФСБ. Аверьянова задержали в ночь на 28 декабря.

В то же время представляющий интересы подозреваемого Тимур Батиралиев сообщил, что Аверьянов планировал добровольно явиться в полицию, чтобы рассказать свою версию случившегося, сообщает ТАСС. По его словам, возможно уже сегодня суд изберет меру пресечения.

По данным следствия, утром 27 декабря на фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице произошел конфликт между бывшим и нынешним собственником предприятия. Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина "Сайга", когда судебные приставы явились на фабрику в связи в взысканием долгов. Охранник получил смертельное ранение.

Сотрудники полиции в течение пяти часов блокировали территорию предприятия, вели обыск. Но Аверьянову удалось скрыться. Для его поимки в столице объявили план «Сирена». СК РФ возбудил два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #происшествия #фабрика меньшевик #илья аверьянов
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