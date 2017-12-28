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13:52   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Освобожденный из плена ополченец из Мариуполя Кирилл после обмена рассказал, как с ним обращались в харьковском СИЗО.

Накануне самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными с Киевом. ЛДНР вернула 73 украинца, а Киев - 237. Хотя изначально договаривались о других цифрах: 74 и 306. Киев «придержал» пленных россиян, вернул республикам только украинцев.

Освобожденный из плена боец ДНР Кирилл рассказал журналистам, что украинская сторона накануне обмена пыталась сорвать операцию. К такому выводу он пришел из-за визита в СИЗО первого заместителя председателя Рады Ирины Геращенко. Та пообещала, что порвет паспорта и «помиловки» ополченцев. Кирилл уверен, этим она провоцировала осужденных, чтобы сорвать обмен.

 

Ополченец также рассказал, что в последний момент Киев отказался отпускать его товарища, пленного из России Алексея. Тот уже собрал вещи и подготовил к поездке свою кошку Маню. Но его решили «придержать». В итоге вещи и питомца россиянина забрали с собой в Донецк освобожденные бойцы.

Сам Кирилл попал в плен еще в 2014 году. Его задержали в Мариуполе и отправили в харьковское СИЗО. Там, говорит ополченец, его «принял» глава Радикальной партии Олег Ляшко, а депутат Верховной рады Игорь Мосийчук лично пытал.

Автор: Юлия Халус
#украина #днр #донецк #новости #весь мир #обмен пленными
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