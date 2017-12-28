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13:27   28 Декабря 2017
Россия
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Песков: Плотного сотрудничества с Вашингтоном по Сирии никогда не было

Песков: Плотного сотрудничества с Вашингтоном по Сирии никогда не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «особо плотного» сотрудничества Москвы и Вашингтона по ситуации в Сирии никогда не было.

В ходе брифинга представитель Кремля выразил сожаление, что США не сотрудничали с Россией в сирийском вопросе, поэтому, по его словам, «в данном случае нечему и распадаться». Он также отметил, что каналы обмена информации существуют, и выразил надежду, что они продолжат свою работу.

Представитель Кремля добавил, что для сотрудничества двух государств по Сирии необходимо иметь политическую, но «пока этого сотрудничества нет».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенным Штатам необходимо сотрудничать с Россией по сферам общих интересов. Одной из главных точек соприкосновения он назвал сирийскую проблему.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #сирия #песков #политика
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