Аксенов объяснил, почему в Крыму повально увольняют чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при приеме чиновников на должности и увольнении он не руководствуется личным отношением к человеку, а смотрит исключительно на результативность его нахождения на посту.

По его словам, кадровые перестановки — естественный процесс, который будет продолжаться. Сергей Валерьевич считает, что кадровые перестановки касаются всех, в том числе и его. Аксенов считает, что если он не выполнит целевые показатели, тогда будет не нужен российскому лидеру и жителям Крыма.

«Может быть хороший человек… но если он не дает результат, то работать руководителем на конкретной службе он не будет», — объяснил Аксенов.

Глава Крыма рассказал, что в государственной службе не может быть личных моментов, ведь главный показатель — эффективность. Поэтому крымских чиновников увольняют не из личных побуждений и амбиций Сергея Валерьевича. Аксенов подчеркнул, что в республике проанализируют деятельность руководителей органов власти по выполнению Федеральной целевой программы.