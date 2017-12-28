Мы в соц.сетях:
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
13:47   28 Декабря 2017
Россия
104

Аксенов объяснил, почему в Крыму повально увольняют чиновников

Аксенов объяснил, почему в Крыму повально увольняют чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при приеме чиновников на должности и увольнении он не руководствуется личным отношением к человеку, а смотрит исключительно на результативность его нахождения на посту.

По его словам, кадровые перестановки — естественный процесс, который будет продолжаться. Сергей Валерьевич считает, что кадровые перестановки касаются всех, в том числе и его. Аксенов считает, что если он не выполнит целевые показатели, тогда будет не нужен российскому лидеру и жителям Крыма.

«Может быть хороший человек… но если он не дает результат, то работать руководителем на конкретной службе он не будет», — объяснил Аксенов.

Глава Крыма рассказал, что в государственной службе не может быть личных моментов, ведь главный показатель — эффективность. Поэтому крымских чиновников увольняют не из личных побуждений и амбиций Сергея Валерьевича. Аксенов подчеркнул, что в республике проанализируют деятельность руководителей органов власти по выполнению Федеральной целевой программы.

Автор: Олег Королев
#россия #крым #увольнение #чиновники #аксенов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах Россия
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах
Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.
14:19   28 Декабря 2017
57
Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы Россия

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

12:09   28 Декабря 2017
59
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

21:23   27 Декабря 2017
8345
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2291
Новости smi2.ru
США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть