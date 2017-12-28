Аксенов объяснил, почему в Крыму повально увольняют чиновников
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при приеме чиновников на должности и увольнении он не руководствуется личным отношением к человеку, а смотрит исключительно на результативность его нахождения на посту.
По его словам, кадровые перестановки — естественный процесс, который будет продолжаться. Сергей Валерьевич считает, что кадровые перестановки касаются всех, в том числе и его. Аксенов считает, что если он не выполнит целевые показатели, тогда будет не нужен российскому лидеру и жителям Крыма.
«Может быть хороший человек… но если он не дает результат, то работать руководителем на конкретной службе он не будет», — объяснил Аксенов.
Глава Крыма рассказал, что в государственной службе не может быть личных моментов, ведь главный показатель — эффективность. Поэтому крымских чиновников увольняют не из личных побуждений и амбиций Сергея Валерьевича. Аксенов подчеркнул, что в республике проанализируют деятельность руководителей органов власти по выполнению Федеральной целевой программы.
Первый заместитель министра строительства и архитектуры Крыма Владимир Локтионов, курирующий ситуацию с невыплатой заработных плат на «Крымжелезобетоне», будет уволен. https://t.co/68ghxpJKhl #Крым #Россия pic.twitter.com/jkh7E3bcsV— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) December 28, 2017