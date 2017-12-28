Мы в соц.сетях:
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
13:26   28 Декабря 2017
Россия
66

Адвокат рассказал подробности задержания экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Адвокат рассказал подробности задержания экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Защитник Тимур Батиралиев, представляющий интересы экс-собственника фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, рассказал ТАСС подробности задержания.

По словам адвоката, Аверьянов сам собирался сдаваться в полицию в четверг, поэтому утром, когда его задерживали оперативники, он не оказал сопротивления. Батиралиев также рассказал, что после задержания Аверьянова отправили в СК РФ для дачи показаний. Пока обвинения ему не предъявили, но это могут сделать сегодня, а также в суде сегодня могут избрать ему меру пресечения.

ЧП на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве произошло утром в среду, 27 декабря. По данным СК РФ, бывший собственник предприятия Илья Аверьянов стал конфликтовать с нынешним руководством предприятия, а затем открыл огонь по охране и, убив одного человека, скрылся до оцепления здания полицией. По версии Аверьянова, он стрелял в целях самообороны. Утром Аверьянова задержали.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #стрельба #чп #меньшевик #фабрика меньшевик #аверьянов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах Россия
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах
Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.
14:19   28 Декабря 2017
57
Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы Россия

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

12:09   28 Декабря 2017
59
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

21:23   27 Декабря 2017
8345
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2291
Новости smi2.ru
США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть