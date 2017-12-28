Адвокат рассказал подробности задержания экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Защитник Тимур Батиралиев, представляющий интересы экс-собственника фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, рассказал ТАСС подробности задержания.

По словам адвоката, Аверьянов сам собирался сдаваться в полицию в четверг, поэтому утром, когда его задерживали оперативники, он не оказал сопротивления. Батиралиев также рассказал, что после задержания Аверьянова отправили в СК РФ для дачи показаний. Пока обвинения ему не предъявили, но это могут сделать сегодня, а также в суде сегодня могут избрать ему меру пресечения.

ЧП на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве произошло утром в среду, 27 декабря. По данным СК РФ, бывший собственник предприятия Илья Аверьянов стал конфликтовать с нынешним руководством предприятия, а затем открыл огонь по охране и, убив одного человека, скрылся до оцепления здания полицией. По версии Аверьянова, он стрелял в целях самообороны. Утром Аверьянова задержали.