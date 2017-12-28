Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Это позволит получать информацию «из первых рук». Рекомендации уже направлены правительству.

Независимый член палаты лордов и бывший вице-спикер, авторитетный социолог и правозащитница баронесса Куинсберийская Кэролайн Кокс рассказала РИА Новости, что считает необходимым вновь открыть британское посольство в Дамаске.

Нахождение дипломатического представительства в Сирии позволит Лондону оперативно узнавать о происходящих событиях в регионе, — считает собеседник агентства. По ее словам, правительство пока не принимает данные рекомендации.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике длится с марта 2011 года. Все сотрудники британского посольства были вывезены с территории страны через год — с того времени посольство полностью прекратило свою деятельность.