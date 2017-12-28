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13:12   28 Декабря 2017
Россия
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Уральского предпринимателя осудили на три года за воровство тротуарных плит

Уральского предпринимателя осудили на три года за воровство тротуарных плит

Суд огласил приговор уральскому предпринимателю, укравшему тротуарные плиты.

Инцидент произошел в городе Каменск-Уральский Свердловской области еще летом 2015 года, но суд вынес приговор только сейчас. Местный предприниматель снял тротуарные железобетонные плиты, которые были много лет назад уложены на пешеходной зоне одной из улиц. Перед этим бизнесмен договорился с главой районной администрации, что вместо плит уложит на территории новый асфальт и благоустроит территорию.

В результате он украл 81 плиту, но благоустройства не произвел. Администрация оценила ущерб в один миллион рублей. В конце декабря суд приговорил предпринимателя к трем годам колонии строгого режима. Также нарушитель обязан будет выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Автор: Олег Королев
#суд #россия #происшествия #чп #урал #свердловская область
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