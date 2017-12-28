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16:04   28 Декабря 2017
Весь мир
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Футуролог предупредил о близости исхода из соцсетей людей, уставших жить напоказ

Футуролог предупредил о близости исхода из соцсетей людей, уставших жить напоказ

Мода выкладывать в интернет сведения о личной жизни может обернуться принуждением к «прозрачности». Людей это оттолкнет от интернета.

15 минут и доступ в Интернет понадобились студентам РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова, чтобы по фотографии отыскать имя, фамилию человека на снимке, дату его рождения, место проживания, мобильный телефон и адрес электронной почты, а также информацию о его родственниках. Деанонимизировали людей студенты в рамках одном из туров дебатов под названием «След».

«Дебаты, призванные привлечь внимание подрастающего поколения к бережному отношению к своим персональным данным, были организованы Молодежной палатой Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор)», - сообщает пресс-служба РКН.

Участники заданий, по итогам эксперимента, сделали вывод, что стоит внимательнее относится к своим персональным данным при пользовании интернетом, в особенненности социальными сетями. 

С тем, что скрытность в сети в будущем войдет в моду, согласен футуролог, писатель и член Федерального совета «Партии дела» Максим Калашников.

«Жизнь напоказ и предельная прозрачность пока еще находятся в тренде, но это ненадолго. Люди выкладывают в интернет видео, где занимаются любовью, существуют прозрачные отели, люди фотографируют свою еду, - рассказал футуролог в комментарии ИА «Политика Сегодня». - Ты должен оставить о себе максимум информации. Эта мода имеет успех».  

Футуролог рассказал о близости исхода из соцсетей людей, уставших жить напоказ

По мнению Калашникова, в ближайшем будущем произойдет раскол среди людей. Большая часть уйдет из соцсетей. Остальные останутся там под давлением социума.

«Я, например, в соцсетях присутствую только ограниченно, - указал он.  - Вскоре появится мощное движение, по правилам которого, если ты не будешь прозрачным, у тебя не будет карьеры в тех или иных корпорациях госуправления. Все к этому идет». 

Футурулог прогнозирует, что за уходом людей в подполье может последовать катаклизм, который отбросит мир в темные века.  

«Большинство людей думать не желают и не умеют, - заявил Максим Калашников. - Как говорил основатель первого в мире пропагандистского ведомства - комитета общественной информации в США 1917 года - Вудро Вильсон, большинство людей не думают о своих поступках, а живут штампами, навязываемыми им через масс-медиа и поп-культуру». 

Автор: Зиновий Бедакин
#интернет #роскомнадзор #раскол #человечество #вильсон
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