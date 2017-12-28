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13:16   28 Декабря 2017
Россия
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МИД РФ надеется, что США не проведут военные учения во время Олимпиады-2018

МИД РФ надеется, что США не проведут военные учения во время Олимпиады-2018

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров заявил, что Москва убеждает Вашингтон воздержаться от провокации и не проводить военных учений на время зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в Южной Корее.

По его словам, Министерство иностранных дел РФ надеется, что у Соединенных Штатов и их союзников «хватит разума» как до Олимпиады-2018, так и после не проводить военных учений. 

«Чем они активно занимались в октябре-ноябре-декабре»,  — сказал Бурмистров.

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что Москва не слышала каких-либо заверений или заявлений о безопасности на время проведения ОИ в Пхенчхане. Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с девятого по 25 февраля. Город Пхенчхан расположен в 80 километрах от границы с северокорейским государством.

Спортивных чиновников разных стран беспокоит безопасность атлетов в связи с ростом напряженности на территории Корейского полуострова. Пхеньян активно развивает ракетно-ядерную программу.

Автор: Олег Королев
#россия #сша #кндр #общество #ои #пхенчхан
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