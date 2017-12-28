Песков рассказал, почему ЧП в Петербурге можно считать терактом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге Владимир Путин назвал терактом.

По словам представителя Кремля, при взрыве были использованы поражающие элементы, именно это и говорит о том, что случившееся является террористическим актом. При этом Песков отметил, что не совсем правильно задавать вопросы на эту тему Кремлю, комментарии нужно брать у представителей силовых ведомств.

Вечером в среду, 27 декабря, в Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв, пострадали 13 человек. По предварительным данным, неизвестный поместил взрывчатку в рюкзак и положил его в камеру хранения. По факту ЧП завели уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.